Un intento de robo generó momentos de tensión en una vivienda ubicada en la zona de Coronel Suárez al 2100, en Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

Según se informó, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre una aprehensión civil. Al arribar, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 36 años, quien relató que al regresar a su domicilio encontró a un sujeto masculino en el interior de la vivienda. Con la ayuda de vecinos, logró reducirlo hasta la llegada de la policía.

De acuerdo al relato, el individuo había ingresado luego de saltar la reja perimetral y forzar la cerradura de la puerta de acceso. Al constatar su identidad, se estableció que se trataba de un menor de 17 años.

Ads

Intervino en el caso la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Marcelo Yañez Urrutia, quien dispuso que el joven sea notificado de la formación de la causa por robo agravado en grado de tentativa y posteriormente trasladado a un Centro Especializado de Aprehensión.

Ads