El hecho ocurrió mientras efectivos de la UTOI realizaban tareas de prevención en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/26. Un transeúnte alertó a la Policía de que dos personas estaban intentando llevarse una moto 150 cc. azul en las inmediaciones de Victoria Ocampo.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a uno de los sospechosos, que al notar la presencia policial salió corriendo por la avenida Patricio Peralta Ramos. Tras una breve persecución, fue interceptado. En la huida había descartado un destornillador y un bolso deportivo, que fueron secuestrados.

En el lugar quedó la moto, una Honda CG Titan 150 cc. sin patente colocada. Presentaba daños en el tambor de arranque, el tablero desplazado, la óptica delantera rota y la cadena de seguridad violentada. También había dos cascos que pertenecían al dueño del vehículo.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Berlingieri, dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y el traslado del detenido a sede judicial.

Según fuentes oficiales, el imputado cuenta con antecedentes por distintos hechos contra la propiedad, incluidos robos y tentativas en la vía pública.

