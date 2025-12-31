Un adolescente de 17 años fue aprehendido en las últimas horas, acusado de robo en grado de tentativa agravado por su comisión en poblado y en banda, tras un operativo desplegado por personal policial en el marco del dispositivo “De Sol a Sol”.

Ads

El hecho ocurrió en la zona de avenida Colón y Salta, donde el joven habría intentado sustraer un motovehículo que se encontraba estacionado. Al advertir la presencia policial, abandonó la motocicleta en inmediaciones de La Rioja y Rawson y se dio a la fuga por calle Rawson en una bicicleta, en dirección a avenida Independencia.

Puede interesarte

Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado en la intersección de Alberti y La Rioja. En su poder, los efectivos secuestraron un motovehículo marca Suzuki, una bicicleta Top Mega y una tijera, elementos vinculados al hecho investigado.

Ads

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, quien dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado del imputado al Centro Especializado de Aprehensión.

Ads