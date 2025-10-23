Un hombre de 30 años fue aprehendido este miércoles por la tarde luego de intentar robar una campera de un local ubicado dentro de un shopping ubicado en la zona de San Martín entre Corrientes y Entre Ríos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 17 cuando el individuo sustrajo la prenda deportiva de color celeste con vivos fluorescentes, valuada en 30 mil pesos, y se dio a la fuga. Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) acudió rápidamente al lugar tras un llamado al 911 y logró interceptarlo en la intersección de Rivadavia y Buenos Aires, luego de una breve persecución.

La campera fue recuperada y secuestrada como elemento probatorio. El detenido, que ya registra antecedentes por infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73 (lesiones leves y daños), fue notificado por el delito de “Tentativa de Hurto” por disposición de la fiscal de Flagrancia, Dra. Baqueiro, y trasladado a la Unidad Penal N° 44.

