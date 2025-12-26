Un joven de 19 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles luego de intentar cometer un robo agravado por el uso de arma blanca en una vivienda ubicada en González Guerrico al 500.

Ads

El hecho ocurrió cerca de las 4:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un intento de robo en una casa del barrio. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató que el imputado había ingresado al domicilio de un hombre de 45 años con la intención de sustraerle una bicicleta, amenazándolo con un cuchillo.

Según se informó, se produjo un forcejeo entre ambos, durante el cual la víctima logró desarmar al agresor, quien resultó con heridas cortantes. Por ese motivo, el joven fue trasladado en ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió curaciones sin que las lesiones revistan gravedad.

Ads

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro W. Arévalo, quien dispuso la notificación de formación de causa y el posterior traslado del imputado a sede judicial, una vez finalizada la atención médica. El sujeto quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

Puede interesarte

Ads