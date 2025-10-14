Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este martes luego de intentar robar en un comercio, ubicado en Alsina 2400, en pleno centro de Mar del Plata.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 9° acudió al lugar tras ser alertado por un llamado al 911. Al llegar, los efectivos sorprendieron al sospechoso en el interior del local, tras haber forzado la persiana metálica y roto el vidrio de la puerta de acceso.

El individuo había intentado sustraer un parlante marca JBL y $21.690 en efectivo, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal policial.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, avaló el procedimiento y dispuso la formación de causa por “Tentativa de robo”, además de ordenar su traslado a sede tribunalicia para prestar declaración.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido posee un extenso prontuario, con antecedentes por más de 30 causas, entre ellas robos, daños, hurtos, encubrimiento y robo calificado.

