Un hombre de 39 años fue detenido tras intentar robar en un galpón ubicado en la zona de calle Camusso al 300. El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un intruso dentro del predio.

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Efectivos policiales y del Comando de Patrullas acudieron al lugar y lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de calle Elcano al 7900. Según la investigación, el imputado habría ingresado tras escalar un paredón de unos cinco metros de altura y sustraer distintas herramientas.

Al intentar escapar por los techos, el hombre cayó desde altura, lo que le provocó fracturas en una muñeca y en una pierna. Debido a las lesiones, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica.

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Entre sus pertenencias, los policías secuestraron herramientas como una amoladora y destornilladores, que luego fueron restituidos a la víctima.

Se dispuso la formación de causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, además de las actuaciones correspondientes y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44.

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El detenido estaría vinculado a otros hechos similares ocurridos en la misma zona en los últimos meses. Días atrás, se había denunciado un robo con la misma modalidad en un galpón de calle Camusso, lo que ya había motivado tareas investigativas.

Además, a fines de enero se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron elementos relacionados con otro robo, siendo en esa ocasión notificado por encubrimiento.

El hombre cuenta con un extenso prontuario por delitos contra la propiedad, incluyendo robos agravados, hurtos y tentativa de robo automotor, además de causas por amenazas, lesiones y portación ilegal de arma de fuego.

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Se estima que los daños ocasionados en los techos de los galpones afectados rondan el millón de pesos. La investigación continúa para determinar su posible participación en otros hechos similares en la jurisdicción.