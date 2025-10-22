Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles en España al 2100, luego de ser sorprendido en el momento en que intentaba robarle un teléfono celular a un trabajador que descargaba mercadería.

El hecho ocurrió cuando la víctima, de 34 años, se encontraba realizando tareas en un camión Iveco blanco. En ese momento, el delincuente aprovechó un descuido y sustrajo un celular Xiaomi Redmi 14 azul desde el interior del vehículo. Sin embargo, fue rápidamente reducido por transeúntes que presenciaron la maniobra, dando aviso al 911.

Minutos después, personal de Patrulla Rural y del Comando de Patrullas llegó al lugar y concretó la aprehensión. El sospechoso se movilizaba en una bicicleta Randers Horus rodado 29, que fue secuestrada como parte de las actuaciones.

Al verificar sus antecedentes en el sistema informático, los agentes constataron que el hombre tenía un pedido de captura activo por violación de domicilio y hurto en concurso real, solicitado por el Juzgado Correccional N°4, a cargo del Dr. Pedro Federico Hooft, desde el pasado 3 de septiembre.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. De la Canale, se lo notificó por el delito de hurto en tentativa y fue trasladado a la Unidad Penal N°44, donde permanecerá detenido.

