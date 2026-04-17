Un hombre de 35 años fue detenido tras intentar robar un vehículo estacionado en la vía pública, en un hecho tan insólito como fallido.

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Todo ocurrió durante la madrugada de este viernes en la zona de Garay al 4400. Según se informó, el hombre logró ingresar a un Peugeot 207 que se encontraba estacionado, donde provocó daños en el interior con la intención de llevárselo.

Sin embargo, el intento no prosperó: el auto no tenía batería, ya que su dueña la había retirado previamente. Esa situación impidió que el vehículo pudiera ponerse en marcha.

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Lejos de escapar, el hombre terminó quedándose dormido dentro del rodado. Al llegar al lugar tras un aviso, los efectivos lo encontraron aún en el interior del auto, donde fue reducido sin mayores inconvenientes.

La propietaria del vehículo constató los daños y aportó información sobre lo ocurrido. El hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

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