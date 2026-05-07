Un hombre de 47 años fue detenido en pleno centro de la ciudad luego de ser acusado de intentar robar herramientas del interior de una camioneta estacionada sobre avenida Luro.

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El hecho ocurrió en la zona de Diagonal Alberdi Sur y Corrientes, donde personal del Destacamento de Infantería intervino tras ser alertado por transeúntes sobre un sujeto retenido por varias personas. Al llegar, los efectivos constataron que el hombre había sido señalado por el dueño de una Ford Ranger como el autor del intento de robo.

Según relató la víctima, había dejado el vehículo estacionado mientras trabajaba y minutos después un portero de la zona le avisó que alguien había violentado la caja de carga y sustraído dos cajas de herramientas. Tras recorrer las inmediaciones, logró ubicar al sospechoso y recuperar los elementos.

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El acusado presentaba golpes en el rostro y la cabeza y aseguró haber sido agredido previamente en cercanías de Plaza Mitre. Por ese motivo, personal policial solicitó asistencia médica antes de trasladarlo.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso actuaciones por tentativa de robo y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal de Batán.

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