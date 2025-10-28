Un joven de 25 años fue detenido luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en Chile al 2800. El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando el sospechoso rompió el vidrio de una ventana del comedor que da al frente de la casa, donde reside una mujer de 74 años.

Alertado por un transeúnte que presenció la maniobra, personal de Prefectura Naval Argentina intervino de inmediato y, tras una breve persecución a pie, logró interceptar al sujeto en la intersección de las calles Uruguay, entre Avellaneda y Alvarado.

El fiscal de Flagrancia, doctor Layus, dispuso las actuaciones correspondientes, la notificación del imputado por el delito de “Robo en grado de tentativa” y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

