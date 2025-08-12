Un hombre de 24 años fue detenido en Villa Primera cuando cometía un robo en una vivienda. Sin embargo, un llamado al 911 alertó sobre esta irregularidad y se convocó a un móvil del Comando de Patrullas que atrapó el malviviente.

El hecho ocurrió en Marconi al 100. Según la información oficial, el imputado fue observado por los efectivos policiales luego de que saltara el paredón perimetral de la finca.

Testimonios de vecinos indicaron que el sujeto “estaría pernoctando hace dos noches en sector de garaje aledaño a la vivienda principal, un espacio sin aberturas”.

Tras comunicarse con el fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI de Flagrancia, se dispuso que el imputado fuera notificado por el delito de “violación de domicilio” y trasladado a la Unidad Penal N°44.

