Un hombre de 33 años fue detenido acusado de intentar robar en una obra en construcción y de ingresar a una vivienda mientras escapaba.

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Todo comenzó cerca de las 4:20 en la zona de Guiraldes y avenida Edison, cuando un vecino llamó al 911 al escuchar ruidos en una obra. Al llegar, los policías detectaron movimientos sospechosos y vieron a un hombre que se alejaba con distintos objetos, por lo que iniciaron una búsqueda en el lugar.

En su intento de fuga, el sospechoso trepó rejas y pasó por los techos de varias casas hasta que ingresó al patio de una vivienda ubicada en Rondeau al 2900. Allí fue sorprendido por el dueño de la casa, un joven de 19 años, que logró retenerlo hasta que llegó la policía.

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Durante la huida, el hombre sufrió golpes leves cuando una reja que intentaba escalar cedió y le cayó encima. Luego fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos para ser atendido.

En el lugar se recuperaron herramientas, cables y otros elementos que habrían sido robados de la obra. El detenido, que se encuentra en situación de calle, quedó imputado por intento de robo e ingreso ilegal a una vivienda y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, a la espera de una audiencia.

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