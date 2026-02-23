El hecho fue advertido a través de un llamado al 911. Un empleado de seguridad de un edificio lindante declaró que, mediante las cámaras externas, observó a un hombre merodear el lugar, dañar el ventanal del local, que estaba cerrado, e ingresar. Minutos después lo vio retirarse con una bolsa en sus manos y dio aviso a la Policía.

Con los datos aportados, el personal de la Subcomisaría Casino interceptó a un sospechoso en las inmediaciones. Se trataba de un hombre en situación de calle que presentaba un corte visible en una de sus manos.

Al inspeccionar el comercio, los efectivos constataron daños en la reja y en el ventanal principal. En la zona hallaron una varilla de hierro de aproximadamente 1,40 metros, que habría sido utilizada para forzar el acceso, y una bolsa con dos botellas de bebidas alcohólicas sustraídas del interior.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso actuaciones por robo en grado de tentativa y ordenó el traslado del aprehendido a sede judicial para prestar declaración.

