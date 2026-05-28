Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada por personal policial y del Cuerpo de Patrulla Municipal luego de ser sorprendido dentro de un comercio con la persiana violentada en el centro de Mar del Plata.

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Al acercarse al comercio ubicado en Moreno y Santa Fe, los agentes observaron al sujeto en el interior, con vidrios esparcidos en el suelo y elementos en sus manos presuntamente sustraídos, por lo que se le dio la voz de alto y se concretó su aprehensión en el lugar.

Durante el operativo se secuestraron una caja con una pista y un automóvil de juguete, además de una planchita para el cabello.

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El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se iniciaron actuaciones por el delito de “robo en grado de tentativa”, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Daniel Vicente.

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