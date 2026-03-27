Una mujer fue aprehendida por hurto en grado de tentativa, luego de intentar sustraer mercadería sin abonar en un supermercado del barrio Los Pinares, tras un operativo del Comando de Patrullas iniciado por un llamado al 911.

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El procedimiento se originó en el local ubicado en ubicado en avenida Constitución y Ricardo Rojas a partir de una alerta al sistema de emergencias que informaba la retención de una mujer por parte del personal de seguridad del comercio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la sospechosa había intentado retirarse con diversos productos sin pagar, ocultos en bolsas reutilizables del propio local.

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La mujer fue interceptada en el sector de estacionamiento por el personal de seguridad, que dio aviso inmediato a las autoridades.

Posteriormente se procedió al secuestro de la mercadería sustraída, compuesta principalmente por alimentos y artículos de almacén, la cual fue restituida al comercio damnificado conforme lo dispuesto por la Fiscalía interviniente.

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Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de Ana María Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa, el cumplimiento de las diligencias de rigor y, posteriormente, la libertad de la imputada en los términos del Artículo 161 del Código Procesal Penal.