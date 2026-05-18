Un hombre de 36 años fue aprehendido acusado de intentar ingresar a robar a la ONG Quimio con Estilo, ubicada en calle Salta al 1600, en el centro de la ciudad. El operativo fue realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera junto a efectivos de la Patrulla Municipal.

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El hecho había sido denunciado el pasado 17 de mayo por la responsable de la organización, quien al llegar al lugar detectó daños en la cerradura de ingreso. A pesar de haber forzado el acceso, el sospechoso no logró entrar al inmueble ni sustraer elementos del interior.

A partir de las cámaras de seguridad aportadas por la víctima, los investigadores pudieron reconstruir los movimientos del hombre y avanzar con su identificación. Tras distintas tareas de seguimiento, finalmente fue localizado y aprehendido en la zona de San Martín e Yrigoyen.

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Según se informó, el acusado tiene 36 años y se encuentra en situación de calle. Tras ser notificado de la causa por tentativa de robo, recuperó la libertad por disposición judicial.

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