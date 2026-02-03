Intentó huir, dañó una vidriera y agredió a un policía: fue detenido
El hecho ocurrió durante un procedimiento del operativo Sol a Sol. El acusado intentó huir, dañó una vidriera y agredió a un efectivo policial.
Un hombre de 29 años fue aprehendido este lunes por la noche en Mar del Plata, acusado de resistencia a la autoridad y daños, tras un procedimiento llevado adelante por personal policial afectado al operativo “Sol a Sol”.
El hecho se registró alrededor de las 20.15, cuando la Policía fue alertada por un disturbio en el lugar de trabajo de una mujer, ubicado en la zona de Diagonal Pueyrredon y La Rioja, presuntamente ocasionado por su expareja.
Al arribar al lugar e intentar identificar al sujeto, el hombre se dio a la fuga, por lo que se inició un seguimiento a pie que finalizó en la intersección de Moreno e Independencia. Allí, según informaron fuentes policiales, el imputado se mostró hostil, dañó de manera intencional la vidriera de un comercio y agredió a uno de los efectivos, a quien le propinó una patada en el tobillo.
En la causa tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de actuaciones por los delitos de resistencia a la autoridad y daños, además del traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión