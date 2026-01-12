La conductora amenazó con "pisar" a los efectivos si no liberaban el paso.

Una mujer de 43 años fue demorada este sábado por la tarde en la zona sur de Mar del Plata luego de intentar evadir un control policial, realizar maniobras peligrosas y embestir a efectivos durante un operativo de tránsito.

El hecho ocurrió en el retome de Toscana y Guillermo Magrassi, sobre la Ruta Provincial 11, donde personal de la División de Restablecimiento del Orden Público (ROP) Conurbano, dependiente de la UTOI, llevaba adelante tareas de control en el marco del Operativo Sol a Sol 2025–26, orientado a las playas del sur.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos observaron que la conductora de un Renault Clio color bordo intentó esquivar el control circulando en contramano. Al indicarle que detuviera la marcha, la mujer se mostró ofuscada, aseguró que vivía en la zona y que “todos los años hacían lo mismo”. En ese contexto, realizó una maniobra evasiva, rozó con el vehículo a un efectivo y luego aceleró embistiendo de frente a otro uniformado, para finalmente darse a la fuga por Diagonal Centro en dirección a Cnel. de Marina David Jewett.

Tras una breve persecución, fue interceptada en Corbeta Uruguay e Islas Baleares, donde móviles policiales le bloquearon el paso. Al descender del vehículo, la conductora amenazó a los efectivos con “pisarlos” si no se retiraban del lugar y, aún agresiva, intentó encerrarse nuevamente en el auto, por lo que fue demorada. Ninguno de los policías resultó lesionado.

Intervino el fiscal de la UFI de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien dispuso la confección de actuaciones por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”, sin adoptar temperamento respecto de su libertad.

