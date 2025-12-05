Un joven de 22 años fue aprehendido anoche luego de protagonizar una persecución policial en la zona oeste de la ciudad, a bordo de un Fiat Punto que tenía pedido de secuestro por un violento robo ocurrido esta semana.

El hecho comenzó cuando personal del Comando de Patrullas realizaba una recorrida preventiva por Mac Gaul y Génova y advirtió que el auto circulaba sin patente colocada. Al notar la presencia policial, el conductor aceleró y emprendió la fuga a gran velocidad.

Los móviles iniciaron el seguimiento hasta que, a unos 300 metros, el auto perdió el control y cayó en una zanja ubicada en Génova y 234. Allí los efectivos redujeron al joven y constataron que el vehículo —un Fiat Punto naranja— registraba un pedido de secuestro activo desde el 2 de diciembre de 2025 por un robo denunciado en la Comisaría 12ª.

De acuerdo a la denuncia previa, un hombre de 48 años había sido sorprendido ese día en Czetz y Garay por dos o tres delincuentes que lo golpearon, lo obligaron a descender de su auto y escaparon con el vehículo y su teléfono celular.

Tras el procedimiento, se secuestró el rodado y se trasladó al imputado. El fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, ordenó la notificación de formación de causa y su posterior traslado a la sede judicial.

