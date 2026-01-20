Un hombre de 32 años fue aprehendido anoche en Mar del Plata tras una persecución policial que culminó con el secuestro de un revólver calibre .38 con pedido de secuestro activo. El procedimiento se dio en el marco del operativo “Sol a Sol” y también incluyó infracciones de tránsito por irregularidades en el motovehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), durante un control en avenida Juan B. Justo y México, intentó identificar a dos personas que circulaban en una motocicleta Honda XR300L. Al advertir la presencia policial, los ocupantes se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución.

La huida finalizó en avenida Champagnat y Matheu, cuando el motovehículo intentó esquivar un camión, perdió el equilibrio y ambos ocupantes cayeron al asfalto. Tras incorporarse, continuaron a pie.

En el transcurso, descartaron un arma de fuego, que luego fue hallada por los efectivos, un revólver calibre .38 largo con seis municiones intactas, el cual registraba pedido de secuestro activo por una causa de robo, con fecha 9 de enero de 2026, a solicitud de la Comisaría Séptima.

Uno de los sujetos fue finalmente aprehendido dentro del predio del HIGA, luego de resistirse a la autoridad. El segundo involucrado logró escapar.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la María Isabel Sánchez, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, además del secuestro del arma y del teléfono celular del imputado.

Por su parte, personal de Tránsito labró actas por faltante de documentación del motovehículo, que también quedó retenido a disposición de la Justicia.

