Un joven de 21 años fue interceptado en la madrugada de este martes tras intentar evadir un operativo de control vehicular en el cruce de Avenida Colón y Santa Fe, en pleno centro de Mar del Plata.

Según informaron fuentes policiales, el personal de la Patrulla Municipal y efectivos de Polad se encontraban realizando tareas de interceptación cuando el motociclista, que estaba siendo identificado, decidió darse a la fuga sin acatar las órdenes de los agentes.

Luego de una breve persecución, el joven fue interceptado en la intersección de Roca y Santiago del Estero, donde se procedió a labrar las infracciones correspondientes y secuestrar el motovehículo.

Intervino el Juzgado Correccional N° 4, a cargo del Dr. Hooft, quien dispuso que se realicen las actuaciones de rigor, se notifique al imputado y se le otorgue la libertad bajo caución juratoria.

Durante el procedimiento, se constató que el conductor viajaba acompañado por una mujer de 29 años, quien sufrió un golpe al descender del rodado. Personal del SAME, a cargo del Dr. Conte, acudió al lugar y brindó asistencia médica, sin necesidad de traslado.

