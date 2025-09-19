Un adolescente de 16 años fue aprehendido en la noche del jueves luego de ser sorprendido mientras intentaba robar una motocicleta en la vía pública, en inmediaciones de avenida Colón y calle México.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando transeúntes alertaron a personal de la Comisaría Cuarta que dos jóvenes estaban forzando el candado de un motovehículo estacionado. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a los sospechosos que emprendieron la fuga por avenida Colón, doblando rápidamente en calle México.

Tras una breve persecución, lograron alcanzar a uno de ellos a unos 100 metros del lugar del hecho. Según testigos y las imágenes de una cámara de seguridad, ambos individuos habían dañado el candado de una motocicleta BMW G310R azul, con intenciones de sustraerla.

Al comprobar que el aprehendido era menor de edad, se dio intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de formación de causa por el delito de “Tentativa de robo agravado por vehículo dejado en la vía pública” y el posterior traslado del joven al Centro Especializado de Aprehensión.

