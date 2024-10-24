Un intento de robo en un local del macrocentro marplatense terminó con una gresca entre empleados del local, gente en situación de calle que salió en defensa del malviviente y efectivos policiales. Como resultado del episodio, se detuvo al delincuente y a uno de los agresores, que había intentado lesionar a los agentes con un pedazo de vidrio.

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Todo comenzó en horas del mediodía en el local “Moda Tesoro” ubicado en avenida Luro al 3500. Allí, un sujeto de 38 años intentó sustraer mercadería, pero los empleados lo confrontaron y forcejearon con el malviviente, evitando el robo.

El sujeto finalmente se retiró del comercio y se dirigió hacia la zona de Plaza Rocha, donde fue auxiliado y asistido por un grupo de personas en situación de calle, quienes en conjunto confrontaron nuevamente con los empleados del lugar, a lo que se sumaron agentes del Comando de Patrullas que se habían dirigido al lugar.

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Lo empleados del local confrontaron al malviviente y lograron impedir el robo.

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En medio de la trifulca, un sujeto de 26 años intentó lesionar a los efectivos policiales con un pedazo de vidrio, por lo que fue aprehendido. Por su parte, el malviviente de 38 años fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó en “evidente estado de ebriedad”, con un corte en la nuca “aunque estable”, informó la Policía.

Tomó intervención la fiscal María Isabel Sánchez de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso que se notifique al agresor por “atentado a la autoridad agravado”, mientras que al malviviente se lo imputó por “tentativa de robo”. Ambos, que cuentan con numerosos procesos penales previos, fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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