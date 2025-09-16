En horas de la madrugada, personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 41 años que fue sorprendido con herramientas y objetos sustraídos frente a una vivienda en remodelación, ubicada en calle Bolívar al 6600.

El procedimiento se inició a las 00:35, tras un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona. Al llegar, los efectivos constataron que el portón de madera de la propiedad presentaba daños y que una de sus hojas, que comunica con el garaje, estaba entreabierta. En la vereda, el sujeto tenía en su poder una mezcladora, un corta cerámico, una bacha de aluminio, una juguera, tres reglas de aluminio y cajones de madera con distintos elementos.

Durante el cacheo, la Policía secuestró un arma de utilería negra, marca Fox, calibre 4.5, que llevaba entre sus prendas. Al verificar sus antecedentes en el sistema informático, se constató que el hombre tenía un pedido de captura activo desde el 27 de agosto de este año, solicitado por el Juzgado de Garantías N° 5, en el marco de una causa por robo agravado.

La intervención estuvo a cargo de la UFI de Flagrancia, dirigida por el fiscal Eduardo Layus, quien ordenó notificar al detenido por el delito de tentativa de robo y su posterior traslado a sede judicial.

