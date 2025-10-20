La ONG Pequeños Guerreros fue víctima de la inseguridad una vez más. Durante la madrugada unos delincuentes intentaron ingresar a la sede de San Martín y España, pero no lograron hacerlo.

Según relató Cristina, una de las referentes de la entidad, en diálogo con El Marplatense “Hoy fuimos más temprano porque teníamos que hacer unas cosas y pusimos la llave del candado, pero entró por la mitad. Alberto, que es el voluntario que abre las puertas, se fue al auto para ver si se había confundido, intentó otra vez y le pregunté si no le habían puesto Poxipol porque ya lo han hecho para romperlas”.

“Cuando revisamos nos dimos cuenta que nos habían querido entrar a robar, en el candado había un agujero, quisieron romperlo con un destornillador, pero no pudieron”, continuó.

Lo más preocupante es que ya hay antecedentes de casos similares: “Por suerte zafamos de que nos roben, pero es la cuarta vez que intentan ingresar. Nos pone en un gasto, la vez anterior rompieron toda la cerradura, pero no pudieron levantar la persiana. Dieron tantas patadas que la puerta se rompió, pero no lograron ingresar”.

Asimismo, comentó que “de una u otra forma siempre hacen algo, voy a poner un cartel afuera que diga no entren porque hay juguetes nada más. El año pasado tuvimos ese intento y en ocasiones anteriores lograron entrar a la casita, donde se llevaron todo”.

En detalle, señaló que “la que rompieron de una patada a la puerta fue la sede de Falucho y La Rioja y la que se robaron todo fue la casita que estaba que ya cerramos, lamentablemente, en Eduardo Peralta Ramos 293. En esa sede se llevaron todo, no dejaron nada, hasta la leche se llevaron, los juguetes, las bicicletas, la PlayStation, todo”.

Los colaboradores ya realizaron varias denuncias al respecto con los hechos anteriores. Ahora pedirán las cámaras de seguridad de los vecinos para lograr dar con los delincuentes.

