Intento de robo de motos en vía pública: un joven fue aprehendido tras una persecución en el centro de Mar del Plata
El hecho ocurrió durante la madrugada en 3 de Febrero al 2700. Dos sospechosos fueron sorprendidos mientras forzaban motocicletas; uno escapó y otro fue alcanzado por la Policía.
Un joven de 20 años fue aprehendido esta madrugada luego de ser sorprendido mientras intentaba robar dos motocicletas que se encontraban estacionadas en la vía pública, en la zona de 3 de Febrero al 2700.
Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Patrullas advirtieron a dos hombres manipulando los rodados: uno de ellos a bordo de una moto blanca de 110 cc y el otro forzando el tambor de arranque y un candado que unía dos motocicletas, una roja y otra negra.
Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos huyó en la moto blanca por 3 de Febrero hacia avenida Independencia. El otro escapó a pie por San Luis en dirección hacia avenida Luro, pero fue alcanzado en Hipólito Yrigoyen y Luro tras una breve persecución.
El detenido fue identificado y puesto a disposición del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, quien ordenó notificarlo por el delito de robo agravado por ser vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa. No se dispusieron medidas restrictivas de libertad.
