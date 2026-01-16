Un hombre de 58 años y una mujer de 20 fueron aprehendidos por la policía en la madrugada de este jueves tras intentar robar un vehículo estacionado en la vía pública, en inmediaciones de Belgrano y Chaco, en el centro de Mar del Plata.

El hecho se registró a la madrugada, cuando personal del Comando de Patrullas recibió el aviso de un transeúnte que alertó sobre personas intentando abrir autos en la zona. Al llegar al lugar señalado, los efectivos no hallaron irregularidades, por lo que continuaron con recorridas preventivas.

Fue así que, al circular por Belgrano entre La Pampa y San Juan, observaron un Fiat Uno con las puertas abiertas. En su interior había dos hombres sentados en los asientos delanteros, mientras que una mujer permanecía de pie junto al vehículo. Al aproximarse, los uniformados constataron que uno de los sujetos intentaba poner en marcha el auto utilizando cables cortados.

En ese momento, el hombre que se encontraba en el asiento del acompañante se dio a la fuga, logrando escapar del lugar. En tanto, el conductor y la mujer fueron reducidos y aprehendidos en el lugar.

Por disposición del fiscal Facundo De la Canale, a cargo de la UFI de Flagrancia, ambos fueron notificados de la formación de causa por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa. Posteriormente, fueron trasladados a Tribunales.

