Un hombre de 48 años fue aprehendido en la noche del martes tras protagonizar un violento episodio que dejó a un vecino de 67 años herido de arma blanca en el abdomen y el tórax.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Tripulantes del Fournier y 238, y la víctima permanece internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Según informaron fuentes policiales, tomaron conocimiento del hecho cerca de las 20.50, cuando el herido ingresó al hospital con lesiones de arma blanca en el lado izquierdo del cuerpo. Allí relató que había sido agredido por el imputado, quien tiene una medida cautelar vigente que le impide acercarse a su expareja, una mujer de 54 años.

Alrededor de las 21.50, el sospechoso se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 12ª y admitió que había mantenido una riña con otro sujeto en la casa de su ex, reconociendo que este último había sido trasladado al hospital lesionado.

Con el correr de las horas, personal del Destacamento HIGA informó que la víctima se encontraba sedada, con drenaje lateral por una lesión pulmonar. Su estado es estable, aunque no se descarta que deba ser intervenido quirúrgicamente.

Tras recibir el parte médico, el fiscal de turno, Carlos Russo, dispuso la aprehensión inmediata del acusado y su notificación en una causa por “Homicidio en grado de tentativa”, quedando a disposición de la Justicia.

