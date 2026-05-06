Un operativo conjunto entre personal policial y Prefectura Naval permitió demorar a cinco jóvenes, tres de ellos menores de edad, acusados de intentar cometer un robo en pleno centro durante la madrugada. En el hecho se secuestraron un cuchillo y marihuana.

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Alrededor de las 00:25 se denunció la presencia de un grupo de entre cuatro y cinco personas -varones y mujeres- que habría intentado asaltar a una joven en San Martín y Corrientes.

Con las descripciones aportadas por el Centro de Operaciones, los efectivos lograron ubicar a los sospechosos desplazándose por San Martín en dirección a Córdoba, donde fueron interceptados.

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Los involucrados -dos mayores de 18 y 20 años y tres menores de edad, de 12 y 17- fueron demorados en el lugar. Durante el procedimiento, uno de los jóvenes entregó voluntariamente una bolsa con una sustancia vegetal similar a marihuana, que tras ser analizada arrojó un peso de 26,05 gramos.

Además, en un cantero cercano se halló un cuchillo que habría sido descartado por uno de los sospechosos. Tanto el arma blanca como la sustancia estupefaciente fueron secuestradas, sin adoptarse medidas adicionales desde lo legal.

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Minutos después se hicieron presentes las presuntas víctimas, un joven de 19 años y su hermana de 20, quienes manifestaron que el grupo había intentado sustraerles pertenencias momentos antes.

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Tras comunicación con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, a cargo de Carlos Russo, se dispuso imputar a los dos mayores por el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa, notificándolos de la formación de la causa. En cuanto a los menores, se ordenó establecer correctamente la identidad de uno de ellos y disponer la entrega a sus progenitores o al organismo correspondiente de minoridad.