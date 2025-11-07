Una mujer, de 37 años, sufrió lesiones de gravedad en un presunto intento de homicidio por parte de su pareja en Coronel Pringles. La víctima fue atacada en su domicilio de la calle Villegas, donde recibió un traumatismo de cráneo con fractura y hundimiento.

El presunto agresor, identificado como M. R. D., de 30 años, fue aprehendido por la Policía bajo la acusación de “Homicidio Agravado en grado de Tentativa”.

Al momento de su detención, el sospechoso presentaba heridas cortantes en la mano derecha, lo que, de acuerdo con la información recabada, constituye un indicio de que se produjo un forcejeo durante el ataque.

La Policía Científica fue convocada para preservar la escena y avanzar en la recolección de pruebas, mientras que la U.F.I.J. Nº 05 del Departamento Judicial interviene en la causa.

Fuente: Infobae.

