Un intento de robo tan rápido como insólito terminó con un hombre de 28 años detenido este mediodía en Dorrego y Saavedra, cuando fue sorprendido en plena maniobra de arrancar el techo de vidrio de un Peugeot 207 estacionado en la vía pública.

La secuencia quedó interrumpida gracias a un llamado anónimo a la Central de Emergencias 911, que alertó sobre una persona manipulando de manera sospechosa el vehículo. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la esquina y encontraron al sospechoso aún junto al auto, con el techo ya desprendido.

El damnificado, también de 28 años, había dejado el vehículo estacionado poco antes. La intervención policial impidió que el ladrón escapara del lugar con la pieza sustraída.

Tras la aprehensión, se dio intervención a la UFI de Flagrancia, encabezada por el fiscal Eduardo Layus, quien ordenó formar actuaciones por “Tentativa de Robo”, notificar al detenido y disponer su traslado inmediato a la Unidad Penal Nº 4 de Batán.

