El equipo periodístico del canal de noticias TN que llegó a la ciudad para cubrir el movimiento turístico del fin de semana extralargo sufrió un violento episodio en plena Peatonal San Martín, donde un hombre de 24 años amedrentó a un camarógrafo y a un notero, a quienes intentó sustraerles la cámara, aunque fue detenido por la Policía.

Ads

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en San Martín y Entre Ríos, y contó con la participación de transeúntes, quienes al ser alertados por las víctimas, inmediatamente lograron retener al delincuente.

Según informaron fuentes policiales, al ser identificado se pudo comprobar que el imputado posee un pedido de internación en el área de salud mental del Hospital Interzonal General de Agudos, solicitado por el Juzgado de Familia N°4.

Ads

Puede interesarte

En el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso la recepción de la declaración completa de la víctima y ordenó mantener comunicación sobre el avance de las actuaciones. El agresor sufrió un proceso penal por tentativa de robo.

Ads