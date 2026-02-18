Dos personas, un hombre de 37 años y una mujer mayor cuya edad no fue informada, fueron aprehendidas por intentar robar envases de protector solar en un comercio ubicado en la zona de Plaza Rocha.

El operativo fue realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina, con intervención de la Comisaría Primera, quienes actuaron en el local de avenida Luro y España.

El accionar policial se inició cuando se constató que los imputados habían sustraído cuatro envases de protector solar de 380 mililitros e intentaron darse a la fuga junto a un tercer individuo, quien logró escapar llevando consigo medicación psiquiátrica.

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 37 años en situación de calle y una mujer mayor de edad, domiciliada en Necochea.

Tras dar intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, se dispuso la aprehensión de ambos imputados y su traslado a las unidades penales N°44 y N°50, respectivamente.

Asimismo, se procedió a la restitución inmediata de los elementos sustraídos en el lugar del hecho.