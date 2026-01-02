Un operativo de control realizado durante la madrugada en Mar del Plata derivó en una persecución policial y la imputación de dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta sin documentación y se resistieron al accionar de las fuerzas de seguridad.

Ads

El hecho se produjo alrededor de las 2, cuando personal del Comando de Patrullas, en el marco del operativo “Sol a Sol”, intentó identificar a tres motovehículos en la zona de La Rioja, entre Formosa y Almafuerte. Ante la orden policial, los conductores hicieron caso omiso y se dieron a la fuga.

Los efectivos iniciaron una persecución y lograron seguir a una motocicleta Honda CG 150 de color azul, en la que circulaban un joven de 20 años y una mujer de 19. El rodado fue finalmente interceptado en inmediaciones de Tierra del Fuego y Rodríguez Peña.

Ads

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Vicente Daniel, quien dispuso que el conductor sea notificado de la formación de causa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de resistencia a la autoridad. Además, se ordenó elevar las actuaciones junto con el imputado al Palacio de Tribunales.

En cuanto a la acompañante, no se adoptó temperamento penal, aunque se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73. Posteriormente, recuperó la libertad bajo caución juratoria, según lo establece el artículo 119 del mismo cuerpo legal.

Ads

Por último, personal de Tránsito labró múltiples actas por infracciones, entre ellas la falta de chapa patente, licencia de conducir, seguro obligatorio y cédula del vehículo, además de la evasión del control y el cruce de un semáforo en rojo. El motovehículo fue secuestrado.

Puede interesarte