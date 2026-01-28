El episodio se registró en el estacionamiento del shopping La Florida Outlet, donde un hombre alertó al personal de seguridad sobre la presencia sospechosa de dos mujeres que revisaban una camioneta Amarok blanca con aparentes intenciones de robo.

Al arribar al lugar, efectivos de la UPPL sorprendieron a las mujeres cuando intentaban extraer elementos de la caja del vehículo. Ambas fueron inmediatamente demoradas e identificadas en el lugar.

Las aprehendidas, de 50 y 27 años, fueron además reconocidas por el denunciante como las mismas personas que el pasado 20 de enero habrían robado pertenencias de su vehículo cuando lo dejó estacionado en la zona de Tejedor y Juan A. Peña, entre ellas tarjetas de crédito. La identificación se apoyó en registros de cámaras de seguridad de comercios cercanos.

La propietaria de la camioneta, una mujer de 44 años que se encontraba de visita en la ciudad, constató que la cerradura de la caja estaba forzada, aunque no advirtió el faltante de objetos personales.

Intervino la fiscalía a cargo del Dr. Arévalo, que dispuso la aprehensión de ambas mujeres, la formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde quedaron alojadas a disposición de la Justicia.

