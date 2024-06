Finalizado el primer fin de semana largo de junio, el intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo para hablar sobre las arcas municipales.

En este sentido señaló que en el último tiempo “logramos equilibrar las cuentas municipales, luego de un 2023 muy complicado donde la inflación se disparó producto de las distintas decisiones que tomó el gobierno nacional anterior. Con este este plan platita que desarticuló cualquier previsión que se podía llegar a generar con los ingresos, y como decimos siempre, cuando gasta más de lo que tiene, no puede llevar adelante un gobierno”.

Por lo cual, “con muchísima responsabilidad tomamos esta decisión de ser extremadamente austeros y cuidadosos con todo lo que tenía que ver con los números y el manejo de las cuentas municipales”, destacó.

Asimismo, evidenció que “no hay que ser un economista o un técnico especializado para saber que la inflación desbocada rompe todo y transforma en insostenible cualquier tipo de planificación, es de sentido común, nos pasa a todos en nuestras casas”.

De modo que “con la baja de la inflación de estos meses, podemos tener un panorama más claro respecto a lo que viene y hoy no encontramos un cuadro De situación que tiene que ver con las cuentas muy justas, pero equilibradas. No sobra absolutamente nada y mucho depende del nivel de actividad económica y la cobrabilidad. Esto se ha resentido”, remarcó.

Por esta razón, “se sigue sosteniendo lo que dije muchas veces, no voy a rifar la plata de los vecinos ni voy a comprometer al Municipio a pagar algo que no se puede. Esto no tiene que ver con una decisión política, ni un capricho, sino que se fundamenta en la realidad”, enfatizó.

“Esto lo aplicamos como equipo de gobierno desde el primer día, no hay que gastar más de lo que entra porque eso siempre termina mal. Una regla tan básica y de sentido común que por ahí nos desacostumbramos porque el kirchnerismo no tomaba este tipo de decisiones. Decían hoy me comprometo a algo, total después veo cómo se lleva adelante la solución”, agregó.

A su vez, declaró que “no es mi forma de gestionar ni de cuidar los intereses de los vecinos. Esto no tiene que ver con los gobiernos, yo soy solamente un administrador y trato de hacer las cosas lo mejor posible. En esta responsabilidad que yo tengo como mandante de los vecinos de General Pueyrredon, soy extremadamente cauto y las decisiones que se toman son entendiendo todo el panorama general que nos toca vivir”.

En consecuencia, “sabemos que es una situación complicada y que se pagan costos políticos, por ahí sería más fácil firmar cosas que suena bien para la tribuna, pero en definitiva lo que van a generar es una complicación a todos los vecinos de mi ciudad, con lo cual no lo voy a hacer”, argumentó.

Además, “tengo claro que la responsabilidad mía es con los vecinos y no voy a rifar este equilibrio que tenemos hoy, que se basa en garantizar en este momento una discusión para pagar los sueldos, el aguinaldo, y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las actualizaciones", anunció.

“No las puedo tener en cuenta si no tengo claro cuál es el ingreso. Lo que se ve con la coparticipación y el traslado de distintos ingresos que tiene la ciudad, es que se está cayendo. Voy a ser sumamente exigente en no gastar más de lo que entra y como mi responsabilidad tiene que ver con el pago de salarios y aguinaldos, después vamos a ver la discusión”, continuó.

De manera que “soy una persona que siempre va a estar abierta al diálogo, entiendo cuál es la realidad, pero también tengo claro qué es lo que administro. Con las responsabilidad, no tengo problema de que esto afecte de alguna manera los costos políticos, porque va mucho más allá de tomar una medida que después sea demagógica”, comunicó.

“Lo que tratamos de ser es eficientes y para ello generamos una digitalización de todos los servicios municipales. De esta manera pudimos tener información y determinar, por ejemplo, una cuestión que nos generaba una disminución en la posibilidad de garantizar los servicios”, enunció.

Como ejemplo, contó que “había gente que pedía una licencia médica y tenía trabajo en otro lado. Siempre fuimos exigentes con el que no trabaja, pero además pudimos ser más claros cuando tuvimos toda la información. En la digitalización tuvimos 33 casos que relevamos y tenían una relación laboral por fuera del Municipio con licencia”.

En virtud de ello, “en junio luego de cotejar todos los datos y pedir las explicaciones pertinentes a cada uno de ellos, 15 retomaron la actividad. Uno se encuentra en un proceso sumarial, dos decidieron darse de baja de sus funciones como agentes municipales y mantener el otro trabajo”, declaró.

“Esto motivó que la cantidad de pedidos de carpeta o licencias médicas se haya reducido, por lo cual el control que se relaciona con la digitalización que hace años venimos trabajando para que haya un entrecruzamiento de información para ser más eficientes y más austeros”, concluyó.