El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, brindó una conferencia de prensa, luego de una reunión con el gabinete, para referirse a los eventos que se han impulsado en la ciudad en los últimos días.

Al respecto, indicó que “venimos trabajando hace muchos años que Mar del Plata sea la ciudad de sí, animarnos a hacer cosas que a veces son complejas, pero hay que arriesgarse porque sino nada cambia”.

En esta línea, resaltó que “ya pasamos por esa situación cuando nuestra ciudad estaba apagada y sin brillo. Esta decisión se tomó no solo con el gobierno, sino con los marplatenses y se trabajó en transformar una Mar del Plata con nocturnidad cuidada, el incentivo de la producción para que haya pleno empleo en la construcción”.

De modo que “me parece que una de las demostraciones más clara de lo que podemos hacer los marplatenses, sobre todo en eventos, es el Premier Padel que se está realizando en nuestra ciudad y que genera distintas cuestiones a destacar”, señaló.

“Una tiene que ver con el posicionamiento de nuestra ciudad, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Esto es muy importante”, comentó.

No obstante, el principal punto es “la coyuntura que yo veo tiene que ver con el laburo, lo que genera como empleo, desde los foodtrucks, los más de 300 marplatenses que están trabajando en la organización; los lugares que me decían que pudieron alquilar su departamento a jugadores o gente que venía en la ciudad en un mes donde de otra forma no hubiera podido”, aseguró.

Por lo que “cuando uno lo baja a tierra, genera decir que este es el camino, por el lado del privado. Nosotros nos pusimos en un lugar de facilitador, de ayudar, compartir, pero la inversión más importante la ponen los privados. Todo lo que están viendo es por privados que decidieron invertir en nuestra ciudad y traer un evento de primer nivel con lo que significa”.

“Cuando uno lo ve piensa que bueno lo que podemos lograr en conjunto, algo que es un espectáculo, pero para nosotros es laburo. Está bueno ver el espectáculo, pero teniendo en cuenta que el privado es quien mueve, nosotros acompañamos”, agregó.

En consecuencia, “acá hay tres cosas muy claras, la Mar del Plasta del sí, ponernos en facilitadores y que sea de 12 meses. Nosotros nos tenemos que preocupar y ocupar de que los eventos ocurran durante todo el año. Por eso tuvimos cerca de 10 millones de personas que nos visitaron”, concluyó.