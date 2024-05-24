Sectores productivos

Intendente Montenegro: "La inversión más importante la ponen los privados"
Aseguró el mandatario respecto a los eventos que se llevan a cabo en la ciudad.
Aseguró el mandatario respecto a los eventos que se llevan a cabo en la ciudad.
Luego de que el gobierno nacional decidiera quitarle el 21% de impuestos a los productos de la canasta básica, El Marplatense se comunicó con referentes de diversas actividades económicas para evaluar las consecuencias de esta medida. En general, fue calificada como "positiva".
Tras que el presidente Mauricio Macri decidiera elevar la jerarquía de la anterior Secretaría de Agroindustria, El Marplatense se comunicó con referentes de las actividades productivas involucradas para evaluar su importancia y los posibles cambios a futuro.