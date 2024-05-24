Alimentos sin IVA: cómo reaccionaron los sectores productivos de Mar del Plata

Luego de que el gobierno nacional decidiera quitarle el 21% de impuestos a los productos de la canasta básica, El Marplatense se comunicó con referentes de diversas actividades económicas para evaluar las consecuencias de esta medida. En general, fue calificada como "positiva".