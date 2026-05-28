Una de las postales más reconocidas de Mar del Tuyú fue blanco de un llamativo hecho de vandalismo que generó sorpresa y malestar entre vecinos y visitantes. Sustrajeron la bombilla del mate gigante emplazado frente al mar, una obra que se había convertido en un símbolo de la localidad y en una parada obligada para quienes recorren la zona costera.

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La situación fue advertida en las últimas horas, cuando la estructura apareció incompleta en el sector donde habitualmente cientos de turistas se toman fotografías. La ausencia de la bombilla alteró por completo la imagen del monumento, que desde hace años forma parte del paisaje urbano junto al muelle.

El mate gigante fue construido por el artista Diego Artes utilizando materiales reciclados, con la intención de combinar arte, identidad local y conciencia ambiental. Con el tiempo, la obra trascendió su valor artístico y pasó a formar parte del circuito turístico de la ciudad.

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La noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su indignación por lo ocurrido. Muchos calificaron el episodio como un acto de vandalismo que perjudica el patrimonio cultural y afecta a uno de los atractivos más representativos de Mar del Tuyú.

Por el momento no se informó quiénes fueron los responsables ni si existen registros que permitan identificar a los autores del hecho. Mientras tanto, crece el reclamo para que la pieza sea recuperada o reemplazada y el monumento vuelva a lucir completo frente al mar.

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