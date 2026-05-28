vandalizaron

Insólito robo en Mar del Tuyú: se llevaron la bombilla del mate gigante
La pieza fue sustraída de la estructura ubicada junto al muelle, uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.
La pieza fue sustraída de la estructura ubicada junto al muelle, uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.
El espacio había sido vandalizado días atrás, lo que generó indignación y pedidos de investigación. La reparación se concretó con apoyo civil y militar.
El propietario del local, ubicado en Morano y Santa Fe, llegó esta mañana y se encontró con la singular escena: la estatua había sido decapitada.
El hecho ocurrió en las últimas horas, a pocas del trabajo realizado por estudiantes de la escuela Albert Schweitzer sobre uno de los laterales de la Biblioteca Parlante ubicada en 14 de julio y Colón. Lamentable.