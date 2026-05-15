El memorial en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan fue reparado tras los daños sufridos días atrás, mediante un operativo conjunto con apoyo de una empresa constructora, la Base Naval y la Fuerza de Submarinos, en Mar del Plata.

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Según se informó, las tareas incluyeron la reparación y el mantenimiento general del espacio conmemorativo, que ya volvió a estar en condiciones tras la avería detectada, en un trabajo articulado entre actores civiles y militares.

El trabajo fue realizado con la intervención de la empresa Marmolería Marceillac y contó con el acompañamiento de distintas instituciones. También se destacó el apoyo de medios de comunicación y de personas que se ofrecieron a colaborar tras conocerse lo ocurrido.

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El hecho que motivó las tareas había generado fuerte repercusión pública. El memorial, ubicado frente al acceso a la Base Naval, fue vandalizado y sufrió daños en la réplica del submarino, lo que provocó repudio social y preocupación entre familiares y allegados de las víctimas.

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Las roturas fueron difundidas por Guillermo Tibaldi, ex submarinista e impulsor de iniciativas en memoria de los tripulantes. Explicó que los daños fueron intencionales y reclamó que se investigue el hecho como un delito, al tiempo que solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

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