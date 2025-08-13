En el barrio Parque Luro, un hecho de inseguridad se repitió en la misma vivienda con apenas dos semanas de diferencia.

Este miércoles, alrededor de las 2:20, un hombre intentó ingresar a una propiedad ubicada en Tejedor 698, pero no consiguió concretar el acceso.

Vecinos señalaron que se trata del mismo individuo que, dos semanas atrás, había logrado entrar al mismo domicilio. La reiteración de los hechos se pudo verificar gracias a las cámaras de seguridad.

Mientras en el barrio crece la preocupación por la frecuencia de este tipo de episodios y se reclama una respuesta que refuerce la seguridad en la zona.

