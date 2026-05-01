Inscripción abierta en polideportivos con propuestas sin costo para todas las edades
El EMDER habilitó el registro online para sumarse a disciplinas recreativas y deportivas con cupos disponibles en distintos barrios de la ciudad.
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), lanzó una nueva convocatoria para participar de actividades deportivas y recreativas sin costo en los Polideportivos Barriales de la ciudad. La propuesta está dirigida a personas de todas las edades y contempla una amplia variedad de disciplinas.
Quienes deseen anotarse deberán ingresar al sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/polideportivosbarriales, donde podrán elegir la actividad según el establecimiento. Cada disciplina cuenta con cupos limitados: si no aparece en la oferta, significa que se encuentra completa y habrá que aguardar la liberación de vacantes, ya sea consultando online o de manera presencial.
Para comenzar, una vez realizada la inscripción web, es necesario presentarse en el polideportivo elegido con DNI y apto médico actualizado correspondiente a este año.
Actualmente, algunos espacios cuentan con disponibilidad inmediata. En el Polideportivo Las Heras (Avenida Fortunato de la Plaza 8438) hay vacantes para handball mixto, dividido en grupos de 14 a 17 y de 18 a 30 años, los miércoles y viernes de 16 a 17. También se ofrecen clases de vóley mixto para chicos de 8 a 15 años, los lunes y miércoles de 10 a 11, newcom para mayores de 50 años los martes y jueves de 10.45 a 12, y natación artística para niñas de 7 a 9 años los viernes de 18 a 19, con requisito de saber nadar.
En el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350), las opciones incluyen handball mixto para chicos de 8 a 12 años (lunes y miércoles a las 17), y para adolescentes de 13 a 17 (lunes y miércoles a las 18), además de fútbol mixto para jóvenes de 12 a 15 años, los lunes a las 18 y viernes a las 17.30.
Por su parte, el Polideportivo Centenario (Tierra del Fuego 3150) ofrece gimnasia general para mayores de 18 años los lunes y miércoles a las 8, handball para chicos de 8 a 12 años los miércoles y viernes de 16 a 18.30, boxeo mixto desde los 12 años los martes y jueves de 10 a 12, acondicionamiento físico infantil los martes y jueves a las 17, stretching para adultos los viernes a las 9, y actividades recreativas L.U.D.O. los sábados a las 9.
Desde el EMDER destacaron que estas iniciativas buscan fomentar el acceso al deporte, la inclusión y el bienestar en distintos puntos de la ciudad, con propuestas accesibles y abiertas a la comunidad.
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