"Picadito": denuncian que en los barrios se practican deportes grupales

El coordinador de la Zona Atlántica del Ministerio de Seguridad bonaerense, Rodolfo Manino Iriart, expuso en su cuenta de Twitter un video de un grupo de personas jugando al fútbol en el barrio Pueyrredon, tal como ocurrió en el primer fin de semana de salidas recreativas.