deportes grupales

Inscripción abierta en polideportivos con propuestas sin costo para todas las edades
El EMDER habilitó el registro online para sumarse a disciplinas recreativas y deportivas con cupos disponibles en distintos barrios de la ciudad.
El EMDER habilitó el registro online para sumarse a disciplinas recreativas y deportivas con cupos disponibles en distintos barrios de la ciudad.
El coordinador de la Zona Atlántica del Ministerio de Seguridad bonaerense, Rodolfo Manino Iriart, expuso en su cuenta de Twitter un video de un grupo de personas jugando al fútbol en el barrio Pueyrredon, tal como ocurrió en el primer fin de semana de salidas recreativas.