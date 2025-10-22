Detuvieron esta tarde a un hombre de 45 años que el mes pasado había irrumpido en una vivienda del barrio La Herradura y efectuado disparos, a modo de amenazar a uno de los moradores, con quien tendría un problema desde hace un largo tiempo.

El hecho se remonta al pasado 12 de septiembre, cuando una mujer denunció que un sujeto conocido en la zona como “Titi” irrumpió en su domicilio -Herradura Norte y Bolívar-, extrajo un revólver de entre sus prendas, apuntó contra uno de sus hermanos y efectuó tres disparos, aunque ninguno llegó a impactar.

Luego, el agresor se dio a la fuga corriendo y de acuerdo al relato de la víctima, el ataque está vinculado con conflictos de vieja data.

A partir de la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosegunda llevó adelante diversas tareas investigativas y declaraciones testimoniales que permitieron identificar al acusado y establecer su domicilio en Herradura Norte al 1900. Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó la orden de allanamiento y secuestro, diligencia que fue ejecutada con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante el procedimiento detuvieron al acusado, quien cuenta con un amplio prontuario por delitos como tentativa de robo, robos reiterados, tenencia ilegal de armas y municiones de guerra, amenazas y lesiones leves, entre otros.

En el hecho intervino el fiscal Carlos Russo, que dispuso la notificación de la formación de causa por “abuso de armas agravado” y posteriormente le otorgó la libertad al aprehendido.