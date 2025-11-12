Una mujer de 63 años fue víctima de un intento de robo durante la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en Casildo Villar al 1800, en el barrio Fortunato de la Plaza.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, cuando un hombre de 33 años ingresó al domicilio con la ayuda del sobrino de la moradora, un joven de 21 años que padece trastornos de la personalidad. Una vez adentro, el intruso retuvo a la mujer en una de las habitaciones e intentó sustraerle dos auriculares, una cámara de fotos digital y una suma de 540.000 pesos.

Alertados por un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas acudieron rápidamente al lugar y lograron aprehender al sospechoso.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por la Dra. María Isabel Sánchez, quien ordenó la formación de causa contra el detenido por el delito de tentativa de robo y su traslado al Palacio de Tribunales.

En cuanto al familiar de la víctima, no se tomaron medidas restrictivas de la libertad y se dispuso la intervención del Juzgado de Familia para evaluar su situación.

