Un hombre de 32 años fue aprehendido tras un llamado al 911, que alertó sobre una confrontación familiar en una casa del barrio Autódromo.

Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas entrevistó a la víctima, un hombre de 51 años, quien denunció que su hijo había entrado sin autorización al domicilio y se encontraba amenazando a todos los ocupantes con armas blancas.

Ante la situación, los efectivos ingresaron y encontraron al acusado sentado en el patio, con un hacha en la mano y un cuchillo a su lado. Tras impartirle órdenes verbales, el sujeto depuso su actitud, fue reducido y esposado sin que se registraran heridos.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De la Canale, que dispuso actuaciones por violación de domicilio y amenazas calificadas, la notificación de formación de causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44.

