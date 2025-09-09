En horas de la madrugada dos hombres de 26 y 28 años fueron aprehendidos luego de cometer un robo en un local de pinturerías ubicado en la intersección de avenida Pedro Luro y Dorrego.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.50, cuando personal del Comando de Patrullas, alertado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), interceptó a los sospechosos en la calle Tomás Guido, entre Luro y San Martín. Momentos antes, habían roto el cristal de la puerta de ingreso del comercio “Pinturerías Centro” y se habían llevado dos sierras sable de las marcas Pretul y Toolister, dos tijeras corta chapas y una espátula multifunción de la marca El Galgo, una remachadora Toolister y una suma de 13.670 pesos.

Los elementos sustraídos fueron recuperados y los acusados quedaron a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de la causa por “robo” y el traslado de los aprehendidos al Palacio de Tribunales para la correspondiente audiencia.

