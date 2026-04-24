El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su preocupación por el “vacío legal” generado tras medidas del Poder Ejecutivo Nacional que eliminan incumbencias de control del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la cadena de producción de alimentos y bebidas, y advirtió sobre posibles riesgos sanitarios y productivos.

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Desde la entidad señalaron que la decisión impacta en los controles técnicos vinculados a procesos industriales, metrología y calidad, y consideraron que no se trata de una simplificación administrativa sino de un debilitamiento de la salud pública y la soberanía tecnológica.

Según el comunicado, la falta de un organismo que fiscalice tareas como el control de balanzas, medidores y procesos de envasado afecta la trazabilidad de los productos. En ese sentido, remarcaron que estas funciones forman parte de la incumbencia profesional de los ingenieros y que su ausencia compromete garantías básicas para los consumidores.

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Asimismo, advirtieron que la medida genera un desamparo para los profesionales del sector, al eliminar un marco regulatorio de referencia. Indicaron que, sin auditorías externas, la responsabilidad técnica recae exclusivamente en los ingenieros, muchas veces bajo condiciones de presión y sin herramientas suficientes para realizar controles adecuados.

El CIPBA también alertó sobre un posible impacto en la competitividad, al sostener que la desregulación puede perjudicar a las pequeñas y medianas empresas que invierten en calidad, favorecer la competencia desleal y dificultar el acceso a mercados internacionales que exigen certificaciones.

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En ese marco, señalaron que la ingeniería constituye un pilar del desarrollo productivo y que la eliminación de estructuras de control sin alternativas implica desconocer el conocimiento técnico acumulado en el país.